Підтримав анексію Криму: президент Чехії назвав Навального націоналістом
Президент Чехії Мілош Земан назвав Олексія Навального "російським націоналістом". Ситуацію з масовими протестами у Росії чеський лідер охарактеризував як "балаган".
Джерело: Frekvence 1
За словами Земана, опозиціонер Навальний лише видає себе за борця за демократію.
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Він (Навальний – 24 канал) видає себе за борця за демократію, але я прочитав, що він підтримав анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і, по-третє, підтримував сталінські депортації чеченців,
– наголосив чеський лідер.
Що ще сказав Земан
- Навальному краще не прикидатися політиком, який проти режиму Володимира Путіна.
- За словами чеського лідера, Навальний – "просто проти Путіна, і це надзвичайно велика різниця".
Позиція Навального щодо окупації Криму
- У жовтні 2014 році Навальний заявив, що Крим є частиною Росії.
- За словами політика, українцям не варто обманюватися: Крим "залишиться частиною Росії і ніколи у найближчому майбутньому не стане частиною України".
- Окрім того, Навальний використав недоречне порівняння, заявивши, що Крим – не бутерброд з ковбасою, який варто туди-сюди повертати.
- Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "бутерброд все-таки доведеться повернути".
- Глава МЗС також порадив українцям "не надто зачаровуватися Навальним".
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