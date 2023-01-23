Об этом заявила советница главы Ассоциации городов Украины, народный депутат VII и VIII созывов, председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан.

Читайте также Нужно создать Градостроительный кодекс, – Оксана Продан о доработке закона 5655

"На этой неделе ожидается вето на градоразрушительный проект №5655. Сегодня ровно 40 дней, как едва протянутый в парламенте скандальный законопроект №5655 ожидает вето президента. И президент свое слово вчера сказал: "Эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленных. То, что касается отношений между центральной властью и регионами". Следовательно, на этой неделе местное самоуправление получит вето на 5655, которого ждет с прошлого года. Уверены, что президент после своего заявления это вето наложит", – отметила Продан.

Она подчеркнула, что наложение вето на скандальный законопроект уменьшит количество поводов для обвинений чиновников в коррупции.

Вето нужно не только местному самоуправлению, архитекторам и общественности, но и центральным властям, чтобы минимизировать коррупционные поводы. Уже пора на 40-й день помянуть этот разрушительный закон и в течение недели отправить его в помойку. Навсегда. Неделя скандалов должна смениться неделей положительных новостей. Вето на 5655 – одно из таких,

– подчеркнула Оксана Продан.

Кратко о скандальном законопроекте №5655