Про це заявила радниця голови Асоціації міст України, народна депутатка VII та VIII скликань, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" Оксана Продан.

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"Цього тижня очікується вето на місторуйнівний проєкт №5655. Сьогодні рівно 40 днів, як ледь протягнутий у парламенті скандальний законопроєкт №5655 чекає на вето президента. І президент своє слово вчора сказав: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами". Отже, цього тижня місцеве самоврядування отримає вето на 5655, якого очікує з минулого року. Переконані, що президент після своєї заяви це вето накладе", – зазначила Продан.

Вона наголосила, що накладення вето на скандальний законопроєкт зменшить кількість приводів для звинувачень посадовців у корупції.

Вето потрібне не тільки місцевому самоврядуванню, архітекторам і громадськості, але й центральній владі, щоб мінімізувати корупційні приводи. Вже час на 40-й день пом'янути цей руйнівний закон та протягом тижня відправити його у смітник. Назавжди. Тиждень скандалів, має змінитись тижнем позитивних новин. Вето на 5655 – одна з таких,

– наголосила Оксана Продан.

Коротко про скандальний законопроєкт №5655