Документ передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яка раніше виконувала функції з державного містобудівного нагляду та погоджувала введення об'єктів в експлуатацію. В АМУ наголошують, що закон №5655 повністю нівелює контроль міст за будівництвом.

До теми Цей закон – злочин проти майбутнього України

Місцеві ради звернулись до президента із проханням ветувати закон

Звернення щодо ветування закону прийняли вже понад два десятки місцевих рад, зокрема:

Стрийська міська рада (Львівської області);

Великодальницька сільська рада (Одеської області);

Кролевецька міська рада (Сумської області);

Гайворонська міська рада (Кіровоградської області);

Городнянська міська рада (Чернігівської області);

Івано-Франківська міська рада;

Путивльська міська рада (Сумської області);

Кагарлицька міська рада (Київської області);

Кам‘янець-Подільська міська рада (Хмельницької області);

Лубенська районна рада (Полтавської області);

Луцька міська рада;

Львівська міська рада;

Медвинська сільська рада (Київської області);

Мирогощанська сільська рада (Рівненської області);

Червоноградська міська рада (Львівської області);

Білопільська міська рада (Сумської області);

Вінницька міська рада;

Ворожбянська міська рада (Сумської області);

Райгородоцька сільська рада (Житомирської області);

Кременчуцька міська рада (Полтавської області);

Чернігівська районна рада;

Чернігівська міська рада;

Чернівецька міська рада;

Славутська міська рада (Хмельницької області).

Чому критикують закон

Попередньо мер Львова Андрій Садовий розкритикував закон за прогалини. Оскільки він не містить жодного запобіжника від тотального знищення архітектурних пам'яток. За його словами, приймати подібні закони в час війни, це справжня трагедія.

Він абсолютно ігнорує чинний Закон про охорону культурної спадщини, ба більше — суперечить йому. Для його авторів місцевої влади не існує,

– зазначив чиновник.

Що конкретно не так із законом:

новий закон забороняє містам під час видачі вихідних даних на будівництво отримувати не те, що містобудівний розрахунок, а будь-які графічні матеріали. Тобто фактично рішення прийматимуться всліпу: ні мерам, ні громадам не дають навіть права знати, як виглядатиме майбутня забудова.

документ мінімізує вплив громад на містобудування. Натомість формується дивний симбіоз, коли частина функцій передається приватним забудовникам, решта — максимально централізується.

Рада ухвалила закон без голосування і з мінімальною кількістю голосів

14 грудня Рада мінімальною кількістю голосів – 228 з необхідних 226, – ухвалила в цілому проєкт закону авторства очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк. Прогнозовано, голосування відбулося без обговорення.

Важливо! Попередньо, після прийняття законопроєкту №5655 в другому читанні на сайті Президента з'явилася петиція з вимогою накласти вето щодо цього проєкту. І менш ніж за добу петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. А загалом її підписали 42 090 людей.

Втім, з 19 грудня законопроєкт перебуває на підписі у Президента.

Як просунули законопроєкт в Раду

Монобільшості вдалося протягнути скандальний законопроєкт завдяки депутатам, обраним від нині забороненої проросійської "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, Нестору Шуфричу та Олександру Качному.

Також нагадаємо, що в АМУ пояснювали, що законопроєкт №5655 веде до монополізації будівельного ринку.

Зазначали, що це реформа, за якою буде відбуватися відбудова країни, але громадяни не будуть мати на цей процес належного впливу.