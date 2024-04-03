Финляндия поддерживает Украину в войне с Россией, предоставляет военную помощь, однако не планирует привлекать свои войска. Об этом Александр Стубб заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Читайте также Согласие НАТО не нужно, – военный аналитик объяснил новое заявление Макрона о войсках в Украине
Нет никакой причины для Финляндии отправлять свои войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. В частности, путем подписания соглашения по безопасности и 23 пакетами военной помощи. Очень важно, чтобы Европа, США и Запад сфокусировались на том, что они могут реалистично сделать для Украины,
– объяснил президент Финляндии.
Речь идет о предоставлении Украине вооружений, боеприпасов, обучение украинских военных и содействие членству Украины в ЕС и НАТО.
Относительно применения финского оружия по территории России, Стубб ответил, что не хотел бы вдаваться в детали. Он добавил, что Финляндия предоставляет Украине оружие не только для обороны, но и для победы над Россией в войне.
Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности
- 3 апреля 2024 года в Украину с визитом прибыл президент Финляндии Александр Стубб. Он подписал с Владимиром Зеленским Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Документ свидетельствует, что Хельсинки готовы поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
- По словам Зеленского, Финляндия также будет помогать нам восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры и лечить украинских военных.
- Глава Офиса Президента объяснил, что соглашение подписано во исполнение совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. К ней присоединились 32 государства.
- Сейчас Киев уже подписал 8 двусторонних соглашений по безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.