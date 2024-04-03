Финляндия поддерживает Украину в войне с Россией, предоставляет военную помощь, однако не планирует привлекать свои войска. Об этом Александр Стубб заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Читайте также Согласие НАТО не нужно, – военный аналитик объяснил новое заявление Макрона о войсках в Украине

Нет никакой причины для Финляндии отправлять свои войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. В частности, путем подписания соглашения по безопасности и 23 пакетами военной помощи. Очень важно, чтобы Европа, США и Запад сфокусировались на том, что они могут реалистично сделать для Украины,

– объяснил президент Финляндии.

Речь идет о предоставлении Украине вооружений, боеприпасов, обучение украинских военных и содействие членству Украины в ЕС и НАТО.

Относительно применения финского оружия по территории России, Стубб ответил, что не хотел бы вдаваться в детали. Он добавил, что Финляндия предоставляет Украине оружие не только для обороны, но и для победы над Россией в войне.

Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности