Фінляндія підтримує Україну у війні з Росією, надає військову допомогу, проте не планує залучати свої війська. Про це Александр Стубб заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Немає жодної причини для Фінляндії відправляти свої війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами. Зокрема, шляхом підписання безпекової угоди і 23 пакетами військової допомоги. Дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України,

– пояснив президент Фінляндії.

Йдеться про надання Україні озброєнь, боєприпасів, навчання українських військових і сприяння членству України в ЄС і НАТО.

Щодо застосування фінської зброї по території Росії, Стубб відповів, що не хотів би вдаватися в деталі. Він додав, що Фінляндія надає Україні зброю не лише для оборони, але й для перемоги над Росією у війні.

Україна та Фінляндія підписали двосторонню безпекову угоду