Финский президент хочет заявить Путину, что "ситуация изменилась", и это знают оба лидера.

Важно Финляндия и Швеция отреагировали на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО

Когда состоится телефонный разговор, пока неизвестно. В последний раз президенты разговаривали в марте.

Путь Финляндии в НАТО: главное

Финляндия активно движется к вступлению в НАТО. Страна в Северной Европе, которая имеет границу с Россией, изменила свою позицию по Североатлантическому Альянсу после нападения государства-агрессора на Украину. В Европе приветствуют это решение. В частности президент Украины Владимир Зеленский.

Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну. Вместе с тем, Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Россия отреагировала энергетическим шантажом

Россия на фоне разговоров о вступлении Финляндии в НАТО заявила о прекращении поставок электроэнергии в страну. Произойдет это уже с субботы, 14 мая.

В Финляндии опасаются, что Россия может остановить подачу газа в страну 13 мая. Раньше в стране называли другие сроки – 23 мая, ведь именно тогда европейская страна должна оплатить следующие счета за газ государства-агрессора.