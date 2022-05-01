По его словам, сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия.

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"Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно понятно", – сообщил Саули Ниинисте.

Кроме того, он рассказал о ситуации на Балтийском море. По его мнению, присутствие там российских военных может быть усилено.

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