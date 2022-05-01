За його словами, зараз на східному кордоні утворився вакуум майже на тисячу кілометрів без військової присутності.
Важливо Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії вже в травні, – ЗМІ
"Росія, можливо, буде групувати або створювати нові бази, війська, а також озброєння в цьому районі. Це стало абсолютно зрозуміло", – повідомив Саулі Нііністе.
Крім того, він розповів про ситуацію на Балтійському морі. На його думку, присутність там російських військових може бути посилена.
Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: коротко про головне
- Через російську агресію проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Країни хочуть подати спільну заявку, щоб витримати негативну реакцію Росії.
- У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни 2022 року..
- Згодом стало відомо, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року. Крім того, її колега з Фінляндії заявляла, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів.
- Якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ до НАТО, процес вступу буде "швидким". У НАТО також пообіцяли вжиті тимчасові заходи, поки країни не стануть офіційними членами альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Фінляндію та Швецію "тепло вітатимуть" в Альянсі.
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