За його словами, зараз на східному кордоні утворився вакуум майже на тисячу кілометрів без військової присутності.

Важливо Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії вже в травні, – ЗМІ

"Росія, можливо, буде групувати або створювати нові бази, війська, а також озброєння в цьому районі. Це стало абсолютно зрозуміло", – повідомив Саулі Нііністе.

Крім того, він розповів про ситуацію на Балтійському морі. На його думку, присутність там російських військових може бути посилена.

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: коротко про головне

Через російську агресію проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Країни хочуть подати спільну заявку, щоб витримати негативну реакцію Росії.

У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни 2022 року..

Згодом стало відомо, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року. Крім того, її колега з Фінляндії заявляла, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів.

Якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ до НАТО, процес вступу буде "швидким". У НАТО також пообіцяли вжиті тимчасові заходи, поки країни не стануть офіційними членами альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Фінляндію та Швецію "тепло вітатимуть" в Альянсі.

До теми – Фінляндія і Швеція можуть стати членами НАТО вже літом: