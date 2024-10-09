Альянс возвращается к первоначальной задаче: президент Финляндии заявил о формировании НАТО 30

В нынешних геополитических условиях Североатлантический альянс снова сосредотачивается на своей первичной задаче, ради которой был создан. Это сдерживание и защита от угрозы со стороны Востока, особенно со стороны России.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0

Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первичной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. Мы имеем общее понимание в рамках альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях – как сдерживания, так и обороны,

– сказал он.

По словам Стубба, Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур альянса. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе собственных вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.

"Благодаря мощности наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", – резюмировал президент Финляндии.