Об этом Нийнистьо сообщил во время дистанционной встречи с Ассоциацией политических журналистов. Финский президент подчеркнул, что глава Кремля не раз упоминал о "Минске" во время переговоров.

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Нийнистьо предлагает вернуться к Минским договоренностям

По мнению Нийнистьо, следует вернуться к выполнению "Минска-2" от 2015 года. Это может снизить напряженность, однако на положительный результат, говорит финский президент, слишком надеяться не стоит.

Очень болезненная точка, сказал Нийнистьо, для России – автономия Донбасса. Для Кремля важно, чтобы Донбасс имел влияние на вектор внешней политики Украины.

Оптимистичных прогнозов президент Финляндии не дает

Что касается перечня требований России – так называемых "гарантий безопасности", то, подчеркнул Нийнистьо, решением может быть продолжение контроля над вооружениями и, возможно, это позволит избежать военного риска. Однако оптимистичных прогнозов на этот счет давать не стоит.

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Что известно о позиции Финляндии во время угрозы вторжения России:

В МИД Финляндии заверили, что Россию будут ждать санкции, если она осмелится "перекроить карту Европы".

Также в Финляндии прокомментировали требования России по так называемым "гарантиям безопасности".

В Хельсинки считают, что такая позиция Москвы противоречит правам государств на самоопределение.

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