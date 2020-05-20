Президент Грузии считает, что прямой диалог с Путиным о войне сейчас не имеет смысла

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что является сторонницей прямого диалога своей страны с Россией. Впрочем по ее мнению, сейчас для начала такого диалога нет никаких оснований, и он не принесет никаких результатов.

Сейчас в Грузии и России есть только два пути – война или прямой диалог, заявила Саломе Зурабишвили в эфире телеканала "Рустави-2". Ее цитирует российский Интерфакс.

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Других путей я не знаю. Если у кого есть еще третий вариант, то, пожалуйста, пусть скажет мне о нем. Поэтому я была и буду сторонницей прямого диалога,

– отметила президенткой Грузии.

В то же время она подчеркнула, что диалог ради диалога не станет выходом. Мол, ситуация в оккупированной Южной Осетии не дает возможности для начала нормального прямого диалога с Россией.

"Есть разные форматы. Пожалуй, сегодня, чтобы подготовить ситуацию, нужно, чтобы в других форматах, где присутствуют наши партнеры, был поднят этот вопрос на политическом уровне", – пояснила Саломе Зурабишвили.

Почему это важно для Украины?В Грузии сейчас есть та же проблема, что и в Украине – оккупация Россией части территорий страны. В случае Грузии это Южная Осетия и Абхазия.



Украина шла путем прямого диалога с российскими властями после резкого вторжения русских в Донбасс. Оживлять этот диалог начал избранный в 2019 году президент Владимир Зеленский.



Он тоже является сторонником такого пути завершения войны. Впрочем, в президентской команде еще раньше заявили: если за год этот путь не приведет к завершению войны, власть прибегнет к другим вариантам.