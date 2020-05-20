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Президентка Грузії вважає, що прямий діалог з Путіним про війну нині не має сенсу

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Зурабішвілі: Я прихильниця діалогу з Росією, але зараз це не дасть жодних результатів
Зурабішвілі: Я прихильниця діалогу з Росією, але зараз це не дасть жодних результатів / reginfo.ge

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що є прихильницею прямого діалогу своєї країни з Росією. Втім на її думку, нині для початку такого діалогу немає жодних підстав, тож він не принесе ніяких результатів.

Нині у Грузії та Росії є лише два шляхи – війна або прямий діалог, заявила Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу "Руставі-2". Її цитує російський Інтерфакс.

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Інших шляхів я не знаю. Якщо у когось є ще третій варіант, то, будь ласка, нехай скаже мені про нього. Відтак я була і буду прихильницею прямого діалогу,
– наголосила президентка Грузії.

Водночас вона підкреслила, що діалог заради діалогу не стане виходом. Мовляв, ситуація в окупованій Південній Осетії не дає можливості для початку нормального прямого діалогу з Росією.

"Є різні формати. Мабуть, сьогодні, щоб підготувати ситуація, потрібно, аби в інших форматах, де присутні наші партнери, було піднято це питання на політичному рівні", – пояснила Саломе Зурабішвілі.

Чому це важливо для України?У Грузії нині є та ж сама проблема, що й в України – окупація Росією частини територій держави. У випадку Грузії це Південна Осетія та Абхазія.

Україна йшла шляхом прямого діалогу з російською владою після різкого вторгнення росіян на Донбас. Пожвавлювати цей діалог почав обраний у 2019 році президент Володимир Зеленський.

Він теж є прихильником такого шляху завершення війни. Втім у президентській команді ще раніше заявили: якщо за рік цей шлях не призведе до завершення війни, влада вдасться до інших варіантів.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Саломе Зурабішвілі Південна Осетія Абхазія Новини Грузії
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