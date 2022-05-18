Поэтому между ними продолжается определенный конфликт, затрагивающий также соседнюю страну. Об этом стало известно вечером 18 мая.

В этот день Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Почему возник этот спор

По мнению президента Милановича, прежде всего, следует изменить избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Это нужно для того, чтобы боснийским хорватам было легче выбирать своих представителей на руководящие должности.

Мол, только после этого парламент Хорватии может ратифицировать членство Швеции и Финляндии в НАТО. Однако пока премьер Андрей Пленкович с этим не согласен, поэтому невозможно узнать, каким будет окончательное решение.

Турция также против этого

Эти две страны подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Однако они задумались над этим сразу после вторжения России в Украину.

Некоторое время в Североатлантическом Альянсе уверяли, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро присоединиться к ним. Однако впоследствии это оказалось более проблемным вопросом, чем все ожидали.

Первым, кто уверенно заявил, что не поддерживает присоединение, был президент Турции Реджеп Эрдоган. У этого есть сразу несколько причин.

Страны поддерживают курдов

Самой критической точкой является то, что обе из стран-кандидатов на вступление поддерживают Рабочую партию Курдистана. Турция считает ее террористической, поскольку курды борются за создание своей автономии, в том числе и на части турецкой территории.

Эмбарго на поставку оружия в Турцию

Швеция и Финляндия вместе с несколькими другими членами Европейского Союза наложили ограничения на Турцию после ее вторжения в Сирию в 2019 году. Тогда страна начала военные действия, направленные на представителей сирийского отделения Рабочей партии Курдистана.

Месяцем ранее Турецкие военные самолеты и спецназовцы начали активные действия на севере Ирака

Важно! Даже до принятия этих ограничений торговля оружием между Турцией и Швецией и Финляндией не была значительной. Однако в Анкаре заявили, что такие ограничения "противоречат духу Альянса".

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