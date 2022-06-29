Президент Индонезии приехал в Ирпень, чтобы увидеть последствия российских атак

Все больше мировых лидеров приезжают в Украину, чтобы собственными глазами увидеть ту разруху, которую несет Россия. Одним из них стал президент Индонезии Джоко Видодо.

Во время своего визита в Украину Джоко Видодо решил посетить Ирпень. Этот город подвергся немалым разрушениям во время российской оккупации.

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"Я собственными глазами видел повреждения домов и инфраструктуры в результате войны. Надеюсь, эту войну можно будет остановить в ближайшее время", – описал свое впечатление от увиденного Джоко Видодо.

Джоко Видодо прибыл в украинскую столицу утром 29 июня. Чтобы добраться до Киева, он сначала прибыл в польский город Перемышль, а уже после этого 11 часов добирался поездом в Киев. На Центральный вокзал Киева он прибыл в 08:50 по местному времени. Там его встретили несколько украинских официальных лиц и посольство Индонезии.

Президент Индонезии выразил желание посетить оставшиеся от российской оккупации руины жилых комплексов в Ирпене. Их ему показал мэр города Александр Маркушин.

Также у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Посетил госпиталь с ранеными

Еще одно место, которое в Киеве посетил Джоко Видодо – Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей. Здесь он передал помощь от своей страны через Украинский Красный Крест и обязательства по оказанию помощи в восстановлении больниц, пострадавших в результате войны.

Также вместе с женой Джоко Видодо посетил госпиталь в центре Киева, где лечат людей, пострадавших в результате войны.

Кто еще из известных политиков посещал Киев за время войны

Джоко Видодо – не первый лидер страны, осмелившийся посетить Киев во время войны, которую начала Россия против нашего государства. Об этих визитах почти никогда не сообщается заранее из-за безопасности почетных гостей.

Наиболее известный гость – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уже неоднократно побывал в Киеве.

Приезжали в Киев и лидеры трех наиболее развитых стран ЕС – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Они прибыли вместе и тоже посетили Ирпень, где видели разрушенные дома.

Вместе приезжали в Киев сразу и четыре президента. Речь идет о президенте Литвы Гитанасе Науседе, президенте Польши Анджее Дуде, президенте Латвии Эгилсе Левитсе и президенте Эстонии Аларе Карисе.

Анджей Дуда не только приезжал в Киев с рабочим визитом за это время, но выступал в украинском парламенте.

Среди других гостей – прибывший в тот же день президент Румынии Клаус Йоханнис, который прибыл в тот же день, что и трое лидеров стран ЕС. Но он был отдельно от них. В Киев наведалась и президент Молдовы Майя Санду. Также украинскую столицу посетил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

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