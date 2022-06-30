Об этом индонезийский лидер сообщил во время совместных заявлений со своим украинским коллегой. Видодо отметил, что его визит – это проявление обеспокоенности войной в Украине.

Ранее Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с визитом в Киев

Видодо хочет передать Путину "желание мира"

Президент Индонезии подчеркнул, что лично передал приглашение Зеленскому на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре 2022 года на Бали. Также Видодо заверил, что все страны должны соблюдать принцип суверенитета и территориальной целостности.

Хотя нам кажется, что сейчас очень трудно достичь определенных целей – мирного урегулирования ситуации, но мы не должны забывать, что это наша цель. У меня есть известие для президента Зеленского и у меня будет встреча с президентом Путиным, которому выскажу наше желание мира,

– подчеркнул президент Индонезии.

Видодо заверил, что правительство его страны и народ сделает все для помощи медикаментами и также приняло участие в восстановлении Украины после войны. Речь идет о больницах на Киевщине.

Обратите внимание! Президент Индонезии подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна.

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Что раньше было известно о переговорах Видодо с Путиным:

До поездки в Украину Джоко Видодо посетил саммит "Большой семерки" в Германии.

Перед форумом президент Индонезии анонсировал свой визит в Киев, а затем в Москву.

Видодо отметил, что попросит Путина прекратить ведение огня. Это необходимо для восстановления цепей снабжения продовольствием.

Смотрите видео брифинга Джоко Видодо и Владимира Зеленского: