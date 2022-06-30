Про це індонезійський лідер повідомив під час спільних заяв зі своїм українським колегою. Відодо зазначив, що його візит – це вияв стурбованості через війну в Україні.
Раніше Президент Індонезії Джоко Відодо прибув із візитом до Києва
Відодо хоче передати Путіну "бажання миру"
Президент Індонезії наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 2022 року на Балі. Також Відодо запевнив, що всі країни мають дотримуватись принципу суверенітету та територіальної цілісності.
Хоча нам здається, що зараз дуже важко досягнути певних цілей – мирного врегулювання ситуації, але ми не маємо забувати, що це – наша мета. Я маю звістку для президента Зеленського і я матиму зустріч з президентом Путіним, якому висловлю наше бажання миру,
– наголосив президент Індонезії.
Відодо запевнив, що уряд його країни та народ зробить все задля допомоги медикаментами і також взяв участь у відбудові України після війни. Мовиться про лікарні на Київщині.
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Що раніше було відомо про перемовини Відодо з Путіним:
- До поїздки в Україну Джоко Відодо відвідав саміт "Великої сімки" у Німеччині.
- Перед форумом президент Індонезії анонсував свій візит до Києва, а потім до Москви.
- Відодо зазначив, що попросить Путіна припинити ведення вогню. Це потрібно задля відновлення ланцюгів постачання продовольства.
Дивіться відео брифінгу Джоко Відодо та Володимира Зеленського: