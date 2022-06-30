Про це індонезійський лідер повідомив під час спільних заяв зі своїм українським колегою. Відодо зазначив, що його візит – це вияв стурбованості через війну в Україні.

Раніше Президент Індонезії Джоко Відодо прибув із візитом до Києва

Відодо хоче передати Путіну "бажання миру"

Президент Індонезії наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 2022 року на Балі. Також Відодо запевнив, що всі країни мають дотримуватись принципу суверенітету та територіальної цілісності.

Хоча нам здається, що зараз дуже важко досягнути певних цілей – мирного врегулювання ситуації, але ми не маємо забувати, що це – наша мета. Я маю звістку для президента Зеленського і я матиму зустріч з президентом Путіним, якому висловлю наше бажання миру,

– наголосив президент Індонезії.

Відодо запевнив, що уряд його країни та народ зробить все задля допомоги медикаментами і також взяв участь у відбудові України після війни. Мовиться про лікарні на Київщині.

Зверніть увагу! Президент Індонезії наголосив, що треба зробити все можливе, аби забезпечити експорт зерна.

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Що раніше було відомо про перемовини Відодо з Путіним:

До поїздки в Україну Джоко Відодо відвідав саміт "Великої сімки" у Німеччині.

Перед форумом президент Індонезії анонсував свій візит до Києва, а потім до Москви.

Відодо зазначив, що попросить Путіна припинити ведення вогню. Це потрібно задля відновлення ланцюгів постачання продовольства.

Дивіться відео брифінгу Джоко Відодо та Володимира Зеленського: