Президент экономического форума в Давосе призвал к плану Маршалла по Украине

23 мая впервые через два года в Давосе начнется встреча международного Всемирного экономического форума. Основной темой собрания станет война в Украине.

Нынешний экономический форум в Давосе

Об этом рассказал президент организации Боргэ Бренде в интервью немецкой газете. По его словам, такие организации, как Всемирный экономический форум, становятся еще важнее в столь трудные времена.

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Правительства и бизнес должны работать вместе, чтобы добиться прогресса. Бизнес даже может быть движущей силой и должен убедить политических лидеров делать больше,

– заявил Бренде.

Россию не хотят видеть

Он отметил, что нынешний форум придет без России, поскольку она нарушила принципы Устава ООН. Потому в этом году решили исключить российских чиновников и компании. Они смогут вернуться, если Россия станет выполнять международное право.

"К сожалению, война в Украине имеет другое измерение, чем пандемия: постоянный член Совета Безопасности ООН отменяет международное право и вторгается в соседнюю страну. Это тоже касается доверия. Это очень, очень волнует всех нас", – рассказал президент.

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Надо уже начинать восстановление Украины

Он добавил, что россияне уничтожили большую часть инфраструктуры Украины, поэтому нужно сейчас начать работать над восстановлением страны.

Нам нужен план Маршалла для Украины. Это то, чего мы хотим достичь в Давосе, и для этого мы соберем генеральных директоров под девизом "Генеральные директора для Украины". Важную роль в восстановлении страны играет частный сектор,

– подчеркнул Бренде.

По его словам, даже без мирного соглашения, которое пока маловероятно, организации уже должны работать над восстановлением Украины, по крайней мере, на территориях, которые подконтрольны. Речь идет об инфраструктуре, электроэнергии, школах, дорогах и мостах.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением (в 12.15 по Киеву) на Всемирном экономическом форуме в Давосе.