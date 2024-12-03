Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что Юн Сок Ёль объявил это во время прямого эфира из офиса президента.

Читайте также Военное положение в Корее: что происходит на валютном рынке одной из ключевых экономик Азии

Военное положение в Южной Корее отменят

Юн Сок Ёль подчеркнул, что он объявил военное положение как реакцию на "антигосударственные силы, парализующие основные функции государства и нарушающие либерально-демократический конституционный порядок".

Однако впоследствии парламент требовал отмены военного положения – за соответствующее решение проголосовали 190 депутатов.

Мы немедленно проведем заседание Кабинета министров, чтобы удовлетворить требования Национального собрания и отменить военное положение,

– заявил президент Южной Кореи.

К тому же Юн Сок Ёль призвал Национальное собрание прекратить "произвол", который, по его словам, парализует работу государства.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении военного положения и обвинил оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство. Однако буквально через несколько часов депутаты парламента Южной Кореи приняли постановление, которым требуют отмены военного положения в стране.