Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Кроме того, Левитс заявил, что примет участие в саммите Крымской платформы.

Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины, а также поздравил с Днем восстановления независимости, которое в Латвии отмечают 4 мая.

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Левитс примет участие в Крымской платформе

Также обратили внимание на обострении ситуации в оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы. Левитс подтвердил свое участие в первом саммите Инициативы.

Крымская платформа – это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым,

– заявил латвийский лидер.

Подписали Декларации о европейской перспективе

По результатам разговора политики подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

В ней лидеры отметили украинский прогресс по Соглашению об ассоциации с ЕС. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвия поддержит нас.

Обратите внимание! Латвия стала третьим государством, с которым Украина подписала такую декларацию. Ранее это сделали Литва и Польша.