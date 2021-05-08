Президент Латвии письменно утвердил поддержку европейских перспектив Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Кроме того, Левитс заявил, что примет участие в саммите Крымской платформы.
Источник:Офис Президента
Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины, а также поздравил с Днем восстановления независимости, которое в Латвии отмечают 4 мая.
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Левитс примет участие в Крымской платформе
Также обратили внимание на обострении ситуации в оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы. Левитс подтвердил свое участие в первом саммите Инициативы.
Крымская платформа – это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым,
– заявил латвийский лидер.
Подписали Декларации о европейской перспективе
По результатам разговора политики подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.
В ней лидеры отметили украинский прогресс по Соглашению об ассоциации с ЕС. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвия поддержит нас.
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