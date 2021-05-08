Український лідер Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України. Крім того, Левітс заявив, що візьме участь в саміті Кримської платформи.

Зеленський подякував Латвії та її президенту за підтримку України, а також привітав з Днем відновлення незалежності, яке у Латвії відзначають 4 травня.

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Левітс візьме участь у Кримській платформі

Також звернули увагу на загостренні ситуації в окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи. Левітс підтвердив свою участь в першому саміті ініціативи.

Кримська платформа – це дуже важлива ініціатива України з метою не дозволити міжнародному співтовариству забути проблему Криму. Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим,

– наголосив латвійський лідер.

Підписали Декларації про європейську перспективу

За результатами розмови політики підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

У ній лідери відзначили український прогрес щодо Угоди про асоціацію з ЄС. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвія підтримає нас.

Зверніть увагу! Латвія стала третьою державою, з якою Україна підписала таку Декларацію. Раніше це зробили Литва та Польща.