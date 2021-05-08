Президент Латвії письмово затвердив підтримку європейських перспектив України
Український лідер Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України. Крім того, Левітс заявив, що візьме участь в саміті Кримської платформи.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський подякував Латвії та її президенту за підтримку України, а також привітав з Днем відновлення незалежності, яке у Латвії відзначають 4 травня.
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Левітс візьме участь у Кримській платформі
Також звернули увагу на загостренні ситуації в окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи. Левітс підтвердив свою участь в першому саміті ініціативи.
Кримська платформа – це дуже важлива ініціатива України з метою не дозволити міжнародному співтовариству забути проблему Криму. Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим,
– наголосив латвійський лідер.
Підписали Декларації про європейську перспективу
За результатами розмови політики підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.
У ній лідери відзначили український прогрес щодо Угоди про асоціацію з ЄС. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвія підтримає нас.
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