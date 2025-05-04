Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24.

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Президент Мальдив побил рекорд Зеленского

Президент Мальдивской республики Мохамед Муиззу дал самую длинную пресс-конференцию в мире среди президентов. Встреча с журналистами началась в субботу, 3 мая, и длилась 14 часов 54 минуты. Пресс-конференция продолжалась и после полуночи.

Во время пресс-конференции также были 20-минутные перерывы для молитв и перекусов. Всего на мероприятии присутствовали около 20 журналистов. Как пишут в СМИ, Муиззу на пресс-конференции охватил широкий спектр вопросов и признал решающую роль прессы в обществе.

Интересно. Предшественник Муиццу – Мохамед Нашид – установил еще один мировой рекорд. Он провел первое в истории подводное заседание кабинета министров в 2009 году. На такой шаг он решился, чтобы подчеркнуть угрозу повышения уровня моря и возможность затопления Мальдив.



Тогда Нашид вместе с министрами нырнул в Индийский океан в снаряжении аквалангистов и провел заседание политиков. Все это транслировали по национальному телевидению.

К слову, эта пресс-конференция побила мировой рекорд, установленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, ранее рекордным считали пресс-марафон украинского лидера – пресс-конференция 10 октября 2019 года длилась 14 часов.

Интересно, что Зеленский побил рекорд среди мировых лидеров, ведь ранее самой длинной пресс-конференцией считали марафон Александра Лукашенко, который говорил с журналистами 7 часов 21 минуту.