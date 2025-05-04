Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

Цікаво На Мальдівах міністерку звинуватили у використанні "чорної магії" проти президента

Президент Мальдівів побив рекорд Зеленського

Президент Мальдівської республіки Мохамед Муїззу дав найдовшу пресконференцію у світі серед президентів. Зустріч з журналістами почалася у суботу, 3 травня, і тривала 14 годин 54 хвилини. Пресконференція тривала і після півночі.

Під час пресконференції також були 20-хвилинні перерви для молитов та перекусів. Загалом на заході були присутні близько 20 журналістів. Як пишуть у ЗМІ, Муїззу на пресконференції охопив широкий спектр питань та визнав вирішальну роль преси в суспільстві.

Цікаво. Попередник Муїццу – Мохамед Нашид – встановив ще один світовий рекорд. Він провів перше в історії підводне засідання кабінету міністрів у 2009 році. На такий крок він наважився, аби підкреслити загрозу підвищення рівня моря і можливість затоплення Мальдівів.



Тоді Нашид разом з міністрами пірнув в Індійський океан у спорядженні аквалангістів і провів засідання політиків. Все це транслювали по національному телебаченню.

До слова, ця пресконференція побила світовий рекорд, встановлений президентом України Володимиром Зеленським. Так, раніше рекордним вважали пресмарафон українського лідера – пресконференція 10 жовтня 2019 року тривала 14 годин.

Цікаво, що Зеленський побив рекорд серед світових лідерів, адже раніше найдовшою пресконференцією вважали марафон Олександра Лукашенка, який говорив з журналістами 7 годин 21 хвилину.