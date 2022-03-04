Президент назначил новую главу Конотопской районной администрации

После того, как бывший глава Конотопской райадминистрации Александр Бобровицкий ушел с должности, президент Владимир Зеленский назначил на его место Наталью Сизон.

Такое распоряжение опубликовали на сайте президента. Сизон попала в Сумскую областную раду от Сумской областной организации политической партии "За майбутнє" 25 октября 2020 года.

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Напомним, что глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий 4 марта сообщил, что Бобровицкий "написал заявление по собственному желанию". Он заявил, что уволился, потому что захотел пойти воевать. Поэтому его желание удовлетворили.

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