Президент назначил спецпредставителя по приднестровскому урегулированию
9 февраля 2022 , 10:00Читати новину українською
Источник:сайт президента
Владимир Зеленский назначил специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию. Отныне этот пост будет занимать Юрий Клименко.
Соответствующий указ №45/2022 украинский президент подписал во вторник, 8 февраля 2022 года. В тот же день текст документа был обнародован на официальном сайте главы государства.
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Назначить Клименко Юрия Аркадьевича Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования,
– говорится в указе.
Следует напомнить, что бывший специальный представитель Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта Виктор Крыжановский погиб 16 октября 2021 года.
Что известно о Клименко
- Клименко в 2005-06 годах работал генконсулом в греческих Салониках.
- С 2006 по 2010 год он был генеральным консулом в испанской Барселоне.
- В 2011-13 годах дипломат занимал должность первого заместителя руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации президента Украины.
- С 11 октября 2013 года по 6 апреля 2021 года был постоянным представителем украинского государства при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
- Кроме того, Клименко работал в посольствах Украины в США и государствах Бенилюкс.