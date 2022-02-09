Президент назначил спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

Владимир Зеленский назначил специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию. Отныне этот пост будет занимать Юрий Клименко.

Соответствующий указ №45/2022 украинский президент подписал во вторник, 8 февраля 2022 года. В тот же день текст документа был обнародован на официальном сайте главы государства.

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Назначить Клименко Юрия Аркадьевича Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования,

– говорится в указе.

Следует напомнить, что бывший специальный представитель Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта Виктор Крыжановский погиб 16 октября 2021 года.

Что известно о Клименко