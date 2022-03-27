Закон передали на подпись президенту 25 марта. Рада приняла его днем ранее, за это решение проголосовали 346 депутатов.

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Что предусматривают изменения

Отныне распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. При этом правило действует, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Распространение информации о перемещение, движение или расположение Сил Украины или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также закон предусматривает, что за действия, которые совершила группа людей по предварительному сговору или из корыстных побуждений, или чтобы сдать оккупантам наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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