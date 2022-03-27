Закон передали на підпис президенту 25 березня. Рада прийняла його днем раніше, за це рішення проголосували 346 депутатів.

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Що передбачають зміни

Відтепер розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. При цьому правило діє, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Також закон передбачає, що за дії, які вчинила група людей за попередньою змовою або з корисливих мотивів, чи щоб здати окупантам, караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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