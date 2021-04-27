Президент Польши Анджей Дуда планирует приехать в Украину. Поездка должна состояться 24 августа на День Независимости Украины.

О приезде в Украину сообщил Кшиштоф Щерский, руководитель отдела международной политики президента Польши. Это произошло после встречи с Игорем Жовквой, заместителем руководителя ОП и внешнеполитическим советником.

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Что известно о приезде президента Польши

Анджей Дуда приедет в Украину после того, как глава Владимир Зеленский посетит Варшаву.

Господин Щерский отметил, что Анджей Дуда совершит визит в Украину в августе, во время празднования Дня Независимости,

– отмечают в сообщении.

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