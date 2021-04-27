Президент Польши приедет в Украину на День Независимости
Президент Польши Анджей Дуда планирует приехать в Украину. Поездка должна состояться 24 августа на День Независимости Украины.
Источник:пресс-служба президента Польши
О приезде в Украину сообщил Кшиштоф Щерский, руководитель отдела международной политики президента Польши. Это произошло после встречи с Игорем Жовквой, заместителем руководителя ОП и внешнеполитическим советником.
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Что известно о приезде президента Польши
Анджей Дуда приедет в Украину после того, как глава Владимир Зеленский посетит Варшаву.
Господин Щерский отметил, что Анджей Дуда совершит визит в Украину в августе, во время празднования Дня Независимости,
– отмечают в сообщении.
Что предшествовало сообщению
- 27 апреля 2021 года Польша подтвердила, что Владимир Зеленский 3 мая посетит Польшу. Визит состоится на празднование 230-летия принятия первой конституции страны.
- Тогда же Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
- Об этом стало известно после встречи председателя бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского и Игоря Жовквы.
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