Польша срочно созывает премьеров Вышеградской группы из-за агрессии России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 26 апреля созывает срочное заседание стран Вышеградской группы. Политики будут обсуждать российскую агрессию.
Источник:твитер Шимон Шинковский вель Сеньк
Детали заседания
Встреча будет проходить в онлайн-режиме. На ней будут присутствовать премьеры Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.
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В рамках польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий на 13:00 (по киевскому времени – 24 канал) созывает срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда,
– заявил заместитель премьера Польши Шимон Шинковский вель Сеньк.
Что обсудят на встрече
- Российские акты саботажа в Чехии;
- эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси;
- сотрудничество Вышеградской группы в укреплении безопасности в регионе.
Ухудшение отношений России и Чехии
- Чехия обвиняет офицеров российского ГРУ в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага выслала 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Это фактически парализовало работу посольства. Все потому, что в российском диппредставительстве работает фактически вдвое больше людей.
Что такое Вышеградская группа
Вышеградская группа – это союз 4 центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Она появилась 15 февраля 1991 года в результате встречи президентов Польши Леха Валенсы и Чехословакии Вацлава Гавела, а также премьера Венгрии Йожефа Антала.
Название происходит от венгерского города Вышеград, в котором и одобрили Вышеградскую декларацию. Главной целью группы была интеграция в евроатлантические структуры.
Источник: Википедия
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