Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 26 апреля созывает срочное заседание стран Вышеградской группы. Политики будут обсуждать российскую агрессию.

Детали заседания

Встреча будет проходить в онлайн-режиме. На ней будут присутствовать премьеры Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.

Интересно политика Путина направлена на восстановление империи, - министр обороны Польши

В рамках польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий на 13:00 (по киевскому времени – 24 канал) созывает срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда,

– заявил заместитель премьера Польши Шимон Шинковский вель Сеньк.

Что обсудят на встрече

Российские акты саботажа в Чехии;

эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси;

сотрудничество Вышеградской группы в укреплении безопасности в регионе.

Ухудшение отношений России и Чехии

Чехия обвиняет офицеров российского ГРУ в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага выслала 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.

В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Это фактически парализовало работу посольства. Все потому, что в российском диппредставительстве работает фактически вдвое больше людей.

Обратите внимание! Россия, по разным причинам, уже выслала из страны дипломатов Польши, США, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.