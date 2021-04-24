Политика Путина направлена на восстановление империи, – министр обороны Польши
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что политика президента страны-агрессора Путина направлена на восстановление Российской империи.
Источник:"Польское радио"
Глава оборонного ведомства отметил, что стягивание войск России к границам Украины в Польше вызвало беспокойство.
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Несомненно, политика президента Путина направлена на восстановление Российской империи,
– сказал он.
Мариуш Блащак также напомнил о нападении России на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.
Министр вспомнил слова покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, затем Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".
По его словам, поэтому Польша занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности.
К слову, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил 22 апреля. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
Однако 23 апреля международные расследователи сообщили, что техника 41 армии России останется возле нашей границы.
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