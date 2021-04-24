Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что политика президента страны-агрессора Путина направлена на восстановление Российской империи.

Глава оборонного ведомства отметил, что стягивание войск России к границам Украины в Польше вызвало беспокойство.

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Несомненно, политика президента Путина направлена ​​на восстановление Российской империи,

– сказал он.

Мариуш Блащак также напомнил о нападении России на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.

Министр вспомнил слова покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, затем Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".

По его словам, поэтому Польша занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности.

Обратите внимание! Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что, отводя армию, Россия оставляет на позициях тяжелую технику. По его словам, Путин маскирует намерения, а угроза нападения остается.

К слову, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил 22 апреля. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".

Однако 23 апреля международные расследователи сообщили, что техника 41 армии России останется возле нашей границы.