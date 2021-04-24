Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента країни-агресора Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.

Глава оборонного відомства зазначив, що стягування військ Росії до кордонів України у Польщі викликало занепокоєння.

Читайте також У Пентагоні вважають завчасним оцінювати відведення військ Росії від кордонів України

Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії,

– сказав він.

Маріуш Блащак також нагадав про напад Росії на Грузію у 2008 році та на Україну у 2014 році.

Міністр згадав слова покійного президента Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща".

За його словами, тому Польща займається модернізацією своєї армії та збільшенням її чисельності.

Зверніть увагу! Посол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що, відводячи армію, Росія залишає на позиціях важку техніку. За його словами, Путін маскує наміри, а загроза нападу залишається.

До слова, країна-агресор повідомила про відвід своїх сил 22 квітня. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".

Однак 23 квітня міжнародні розслідувачі поінформували, що техніка 41 армії Росії залишиться біля нашого кордону.