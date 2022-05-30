Президент Сербии договорился с Путиным о газе по выгодной цене

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Путиным. В нем они договорились о поставках газа в Сербию по выгодной цене.

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич разговаривали о поставках природного газа в Сербию и подтвердили взаимные настроения по укреплению стратегического партнерства между Россией и Сербией. Они также обсудили Украину и Косово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитель назвал политику Сербии "ни пророссийской, ни прозападной" и отказался вводить санкции

Дешевый газ для Сербии

А Вучич сказал, что у него был хороший разговор с президентом России и что они говорили на несколько разных тем, а для Сербии самое важное, что основные элементы нового газового соглашения согласованы, которое будет подписано на три года.

Президент Сербии добавил, что эти условия очень благоприятны для страны и что используемая до сих пор формула останется неизменной, то есть цена будет очень выгодной.

Цена на газ будет 100 процентов по нефтяной формуле, то есть от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров газа, то есть цена за 2,2 миллиарда кубометров газа, это лучшая цена в Европе, вопрос цены на дополнительные 800 миллионов кубометров газа решается, потому что наш потребление возросло,

– заявил Вучич.

После разговора, по его словам, он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.

"Если мы реализуем все по договоренности с Путиным, у нас будет безопасная зима в плане поставки газа, и после переговоров с "Газпромом" об объемах мы сможем точно сказать, сколько нам будет стоить средний кубометр. Это будет в 10 – 12 раз меньше, чем платят другие в Европе", – сказал президент.

Об Украине

Президент Вучич сказал, что он представил позицию Сербии о том, что она хочет, чтобы в Украине как можно скорее установился мир. Путин ответил ему, что есть предложенное соглашение, которое есть на столе в Москве, Киеве и других центрах силы, но он не может разглашать детали.

На тему против России собираются ввести нефтяное эмбарго: смотрите видео