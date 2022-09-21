Президент Словакии Зузана Чапутова в речи подчеркнула, что слабая реакция мира относительно действий России в 2014 году привела к еще большей агрессии. Об этом она сказала на выступлении перед Генассамблеей ООН.

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Что сказала президент Словакии во время выступления перед Генассамблеей ООН

По мнению Чупатовой, нужно усвоить ошибки, сделанные 8 лет назад. Мягкие санкции, наложенные на Россию в 2014 году, не смогли сдержать государство-террористку. Слабость мира привела к большей агрессии россии, поэтому мир должен объединиться и поддерживать Украину.

Все мы должны стать голосом Украины. Голосом, который будет продолжать говорить о преступлениях России в Украине, чтобы никому не было позволено совершать такие зверства,

– сказала президентка.

Кроме того, она оценила успехи контрнаступления Вооруженных Сил Украины и констатировала, что план Владимира Путина по захвату Украины с треском провалился.

Зузана Чапутова подчеркнула, что в Украине погибли тысячи невинных людей, а миллионы граждан вынуждены покидать из-за войны свои дома. Также из-за России миллионы людей в мире находятся на грани голода. Война усугубила глобальный продовольственный кризис.

141 страна осудила войну России против Украины в резолюции Генеральной ассамблеи. Ни одно вето не сможет изменить очевидную истину – сегодня Россия делает все, чтобы разрушить мир во всем мире. Агрессия этого государства в отношении Украины нанесла ущерб всему миру,

– сказала Чупатова.

Выступление президента Франции

Ранее Эммануэль Макрон также выступал перед Генассамблеей Организации Объединенных Наций. Лидер Франции призвал ограничить использование права вето в Совбезе ООН, поскольку им активно злоупотребляет Россия .

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