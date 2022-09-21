Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова у промові наголосила, що слабка реакція світу щодо дій росії у 2014 році призвела до ще більшої агресії. Про це вона сказала на виступі перед Генасамблеєю ООН.

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Що сказала президентка Словаччини під час виступу перед Генасамблеєю ООН

На думку Чупатової, потрібно засвоїти помилки, зроблені 8 років тому. М'які санкції, які наклали на росію у 2014 році, не змогли стримати державу-терористку. Слабкість світу призвела до більшої агресії росії, тому зараз світ має об'єднатися та підтримувати Україну.

Усі ми повинні стати голосом України. Голосом, який буде продовжувати говорити про злочини росії в Україні, щоб нікому не було дозволено чинити такі звірства,

– сказала президентка.

Окрім того, вона оцінила успіхи контрнаступу Збройних Сил України та констатувала, що план владіміра путіна щодо захоплення України з тріском провалився.

Зузана Чапутова наголосила, що в Україні загинули тисячі невинних людей, а мільйони громадян змушені покидати через війну свої домівки. Також через росію мільйони людей у світі перебувають на межі голоду. Війна посилила глобальну продовольчу кризу.

141 країна засудила війну росії проти України в резолюції Генеральної асамблеї. Жодне вето не зможе змінити очевидну істину – сьогодні росія робить усе, щоб зруйнувати мир у всьому світі. Агресія цієї держави щодо України завдала збитків усьому світу,

– сказала Чупатова.

Виступ президента Франції

Раніше Еммануель Макрон також виступав перед Генасамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Лідер Франції закликав обмежити використання права вето у Радбезі ООН, оскільки ним активно зловживає росія.

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