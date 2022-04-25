До назначения Ташева занимала должность заместителя постоянного представителя. Также президент уволил с должности первого заместителя своего постоянного представителя Дарью Свиридову.

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Какие достижения принесла команда

В сообщении отмечают, что подобные кадровые изменения запланировали еще до вторжения России на нашу территорию. Президент выразил благодарность команде, которая работала и поздравил новую.

За время работы мощной команды представительства произошло значительное институциональное развитие органа, утвердили его стратегию развития в условиях временной оккупации территории. Кроме офиса в Херсоне открыли представительство в Киеве. Оно занимается стратегическими вопросами деоккупации полуострова,

– говорится на сайте главы государства.

Также отмечается, что благодаря работе представительства удалось утвердить и выработать ряд важных для полуострова законов. Новая команда должна так же упорно продолжать эту работу.

Новым заместителем постоянного представителя был назначен Денис Чистиков.

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