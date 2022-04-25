До призначення Ташева обіймала посаду заступниці постійного представника. Також президент звільнив з посади першої заступниці свого постійного представника Дар'ю Свиридову.

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Які здобутки принесла команда

У повідомленні наголошують, що такі кадрові зміни запланували ще до вторгнення Росії на нашу територію. Президент висловив подяку команді, яка працювала й привітав нову.

За час роботи потужної команди представництва відбувся значний інституційний розвиток органу, затвердили його стратегію розвитку в умовах тимчасової окупації території. Крім офісу в Херсоні, відкрили представництво в Києві. Воно займається стратегічними питаннями деокупації півострова,

– мовиться на сайті глави держави.

Також відзначається, що завдяки роботі представництва вдалося затвердити і напрацювати низку важливих для півострова законів. Нова команда має так само наполегливо продовжувати цю роботу.

Новим заступником постійного представника призначили Дениса Чистікова.

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