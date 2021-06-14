Проблемы Байдена: как президент США стал заложником собственного имиджа

На вилле Ла Гранж в Женеве готовятся к приему высоких гостей – Джозефа Байдена и Владимира Путина. А тем временем многие украинские наблюдатели ждут неприятных новостей из Швейцарии и заранее посыпают голову пеплом.

Ястреб, которого придумали украинцы

Значительная часть патриотической общественности видит в женевском свидании двух президентов призрак "ЗРАДЫ". И, пожалуй, иначе быть просто не могло. По иронии судьбы, Джо Байден оказался заложником своего позитивного имиджа и своей популярности среди украинцев.

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Его прошлогоднюю победу в Киеве праздновали как нашу собственную. Новый президент Соединенных Штатов еще до избрания слыл "ястребом" и сторонником жесткой внешнеполитической линии. Близкое знакомство Байдена с нашей страной сулило Украине всемерную поддержку. А реплика про "Путина-убийцу", прозвучавшая в интервью телеканалу ABC, окончательно убедила нас, что в Белый дом пришел второй Рональд Рейган и будущий победитель кремлевской Империи зла.

Нового американского лидера авансом зачислили в украинские национальные герои. Планка патриотических надежд, связанных с фигурой Джозефа Байдена, взлетела до небес. Но это обрекло 46-го президента на несоответствие нашим ожиданиям, а украинцев – на прогрессирующее разочарование.

Изначально окружив Байдена "ястребиным" ореолом, мы отняли у него свободу маневра. На фоне нарисованного нами образа реальный хозяин Белого дома начинает выглядеть недостаточно жестким, недостаточно решительным, недостаточно сильным. Уже сам факт встречи с Путиным вызывает беспокойство и бросает тень на американского президента. И, похоже, это только начало.

Любая попытка договориться с Москвой будет казаться поражением Вашингтона. Любое компромиссное решение – постыдным и унизительным. Любая, даже незначительная уступка Кремлю – "зрадой". Многие в Украине будут считать, что Белый дом не оказывает нам необходимой поддержки и пренебрегает нашими интересами. Собственно, задел уже есть: на прошлой неделе президент Владимир Зеленский публично раскритиковал американскую администрацию из-за ситуации вокруг "Северного потока-2".

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Метаморфозы президентов

Настоящий Джозеф Байден вряд ли способен сравниться с тем Байденом, которого мы придумали для себя полгода назад. А, значит, у него практически нет шансов удовлетворить требовательное украинское общество: независимо от того, какой внешнеполитический курс будет проводиться Соединенными Штатами.

Примечательно, что с предыдущим обитателем Белого дома случилась противоположная история. Дональд Трамп с самого начала воспринимался как большой друг Москвы и кремлевский ставленник.

Вмешательство РФ в американские выборы, скандальные заявления Трампа о статусе Крыма, одиозные фигуры вроде генерала Флинна в президентском окружении: все это заставило Украину готовиться к худшему.

Чего ждать от встречи Байдена и Путина:

Но на фоне завышенных негативных ожиданий президент Трамп оказался не таким уж пророссийским. Вздохнув с облегчением, многие в Украине прощали американскому лидеру некомпетентность, эпатажность и беспринципность: 45-го президента США хвалили уже за то, что он обманул радужные московские надежды и не сдал нас Путину. И не исключено, что, разочаровавшись в Байдене, кто-то из украинцев еще будет вспоминать о Дональде Трампе с ностальгией.