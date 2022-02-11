Сначала об этом сообщили турецкие СМИ. Впоследствии и сам Эрдоган в твиттере написал, что ПЦР-тесты уже два дня у него показывают негативный результат .

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Эрдоган вылечился от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19. Его ПЦР-тесты за прошедшие два дня – отрицательные. Поэтому уже в пятницу, 11 февраля, Эрдоган вернется к работе в обычном режиме.

Хотел бы поблагодарить моих братьев и сестер, которые поддержали нас своими молитвами и чудесными посланиями со всех уголков страны и мира,

– написал президент Турции в твиттере.

По информации СМИ, симптомов болезни у Эрдогана так и не было. А у его жены – были, но легкие.

Напомним:

После визита в Украину 3 февраля турецкий президент Реджеп Эрдоган и его супруга подхватили коронавирус.

В ОП же подчеркнули, что на встречу с Эрдоганом Зеленский шел с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.