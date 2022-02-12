Президент Туркменистана рассказал о намерении уйти в отставку на внеочередном заседании верхней палаты парламента.
Читайте также Никто никогда не видел: СМИ опубликовали фото жены президента Туркменистана
Президент Туркменистана заявил об отставке
Я поддерживаю мнение, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности,
– отметил Бердымухамедов.
Центральная избирательная комиссия страны уже даже определилась с датой досрочных президентских выборов. Их запланировали провести 12 марта.
К слову, СМИ пишут, что следующим главой страны может стать сын действующего лидера страны – Сердар Бердымухамедов.
Бердымухамедов на посту президента Туркменистана: что известно
Источник: Википедия
- Гурбангулы Бердымухамедов занял пост главы Туркменистана в 2007 году. Последний раз его переизбрали в 2017 году.
- В 1997 году он возглавлял министерство здравоохранения. В 2001 году стал вице-премьером по вопросам здравоохранения, образования и науки, а с 2004 года — культуру и СМИ.
Узнайте больше – что известно о Гурбангуле Бердымухамедове: смотрите видео