Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Council of Europe. Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня выступил перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы после подписания соглашения о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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Зеленский призвал Европу действовать сообща

Глава государства подчеркнул, что именно этот трибунал – реальный механизм привлечения к ответственности за преступления, на которые не имеют влияния другие международные институты.

Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что агрессия должна иметь юридические последствия, и этот процесс должен быть делом всей объединенной Европы.

Мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию. И мы должны сделать это вместе во всей Европе,

– добавил президент.

Владимир Зеленский завершил свое выступление словами: "Слава Украине!"