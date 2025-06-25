Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Council of Europe. Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня выступил перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы после подписания соглашения о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
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Зеленский призвал Европу действовать сообща
Глава государства подчеркнул, что именно этот трибунал – реальный механизм привлечения к ответственности за преступления, на которые не имеют влияния другие международные институты.
Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что агрессия должна иметь юридические последствия, и этот процесс должен быть делом всей объединенной Европы.
Мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию. И мы должны сделать это вместе во всей Европе,
– добавил президент.
Владимир Зеленский завершил свое выступление словами: "Слава Украине!"