Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Council of Europe. Президент України Володимир Зеленський 25 червня виступив перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи після підписання угоди про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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Зеленський закликав Європу діяти спільно

Глава держави наголосив, що саме цей трибунал – реальний механізм притягнення до відповідальності за злочини, на які не мають впливу інші міжнародні інституції.

Сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що агресія має мати юридичні наслідки, і цей процес має бути справою всієї об'єднаної Європи.

Ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання. І ми маємо зробити це разом у всій Європі,

– додав президент.

Володимир Зеленський завершив свій виступ словами: "Слава Україні!"