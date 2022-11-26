Пока официального подтверждения от Каталин Новак не было. Об этом пишут венгерские СМИ.

Достойный вес Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодомора

Новак совершит визит по приглашению президента Украины

Издание сообщает, что Новак совершит визит в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Предполагается, что она сначала отправится в Польшу самолетом, а оттуда в Украину на поезде. Канцелярия президента Венгрии заявила, что не опровергает и не подтверждает эту информацию.

Ранее президент Венгрии присоединилась к заявлению с осуждением массированной ракетной атаки против Украины 10 октября, в котором одиннадцать президентов осудили нападение. В заявлении было сказано о неприемлемости того, что представители Москвы угрожают миру ядерным оружием.

В сентябре Новак заявила Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия осуждает российскую агрессию и оказывает экономическую и гуманитарную помощь беженцам из Украины в соответствии с позицией венгерского правительства.

Как Орбан впал в международный скандал

20 ноября премьер-министр Виктор Орбан посетил товарищеский футбольный матч Венгрии и Греции. В частности, встретился с Балажем Джуджаком, который в последний раз сыграл за сборную.

Все бы ничего, если бы Виктор Орбан не посягнул на территорию Украины и Румынии . В частности, он надел шарф с картой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе. В частности, Украины и Румынии. Заметим, что такой поступок Орбана не остался незамеченным.

Украину посетили премьер-министры Литвы и Польши

В субботу, 26 ноября, в Украину в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он почтил память жертв Голодомора. Глава польского правительства также ознакомился с выставкой разбитой ВСУ вражеской техники.

Также в Украину прибыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что вместе с Шимоните и Моравецким в формате Люблинского треугольника обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление.

Глава государства сообщил, что в Украину прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Премьер Польши немедленно приехал в Киев: смотрите видео