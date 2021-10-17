Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование "Оффшор 95"

Владимир Зеленский заявил, что видел расследование журналистов "Оффшор 95". Президент Украины заверил, что материал не содержит "ничего нового".

Речь идет о расследовании "Следствие.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, к которым может быть причастен Президент Украины. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью 17 октября.

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Зеленский прокомментировал расследование оффшоров

Владимир Зеленский заявил, что "честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал". Президент заявил, что "ничего нового, это было для меня как дежавю".

В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет,

– рассказал Зеленский.

Президент заверил, что "рад, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел".

Зеленский не исключил, что в 2019 году использовал оффшоры

Владимир Зеленский пояснил, что "во времена Януковича тогда все структуризировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла".

У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было... называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95"",

– пояснил президент.

Кроме того, Зеленский добавил: "Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством".

Коротко о расследовании Pandora Papers