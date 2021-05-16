Президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Глава государства отметил, что защита жизни, здоровья и достоинства должна быть наивысшей ценностью государства.

От имени президента установили корзину цветов к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Также возложили цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

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Трагический символ преступлений – Быковнянский лес

Трагическим символом преступлений тоталитарной системы и ее варварских методов Зеленский назвал Быковнянский лес. Здесь в 1937 – 41 гг. тайно хоронили расстрелянных и замученных жертв НКВД. По мнению историков, речь может идти о 100 тысячах человек.

Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль,

– сказал Зеленский.

Жизнь и здоровье должны быть наивысшей ценностью

Президент отметил, что современное поколение должно помнить об этих жертвах, поэтому будет ставить жизнь, здоровье и достоинство как высшую ценность.

Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память,

– добавил глава государства.

Что известно о Дне памяти жертв политических репрессий? Уже более десяти лет в Украине каждое третье воскресенье мая вспоминают жертв политических репрессий советской тоталитарной системы. Количество украинцев-жертв террора невозможно посчитать. Только в 1937 – 39 годах в СССР были осуждены более 200 тысяч человек. Впрочем, это лишь приблизительные цифры.

Смотрите видео о Быковнянской трагедии: