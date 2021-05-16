Система превратила людей в лагерную пыль, – Зеленский почтил память жертв репрессий
Президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Глава государства отметил, что защита жизни, здоровья и достоинства должна быть наивысшей ценностью государства.
Источник:Офіс Президента
От имени президента установили корзину цветов к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Также возложили цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.
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Трагический символ преступлений – Быковнянский лес
Трагическим символом преступлений тоталитарной системы и ее варварских методов Зеленский назвал Быковнянский лес. Здесь в 1937 – 41 гг. тайно хоронили расстрелянных и замученных жертв НКВД. По мнению историков, речь может идти о 100 тысячах человек.
Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль,
– сказал Зеленский.
Жизнь и здоровье должны быть наивысшей ценностью
Президент отметил, что современное поколение должно помнить об этих жертвах, поэтому будет ставить жизнь, здоровье и достоинство как высшую ценность.
Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память,
– добавил глава государства.
Смотрите видео о Быковнянской трагедии:
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