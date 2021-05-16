Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій. Глава держави зазначив, що захист життя, здоров'я та гідності має бути найвищою цінністю держави.

Від імені президента встановили кошик квітів до меморіального знака на в'їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили". Також поклали квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

Це важливо День пам'яті жертв політичних репресій: як Москва нищила Україну та українців

Трагічний символ злочинів – Биківнянський ліс

Трагічним символом злочинів тоталітарної системи і її варварських методів Зеленський назвав Биківнянський ліс. Тут у 1937 – 41 роках таємно ховали розстріляних та закатованих жертв НКВС. На думку істориків, може мовитись про 100 тисяч людей.

Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил,

– сказав Зеленський.

Життя та здоров'я мають бути найвищою цінністю

Президент зазначив, що сучасне покоління має пам'ятати про ці жертви, тому ставитиме життя, здоров'я та гідність – як найвищу цінність.

Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять,

– додав глава держави.

Що відомо про День пам'яті жертв політичних репресій? Вже понад десять років в Україні кожної третьої неділі травня згадують жертв політичних репресій радянської тоталітарної системи. Кількість українців-жертв терору неможливо порахувати. Лише у 1937 – 39 роки в УРСР були засуджені понад 200 тисяч людей. Утім це лише приблизні цифри.

Дивіться відео про Биківнянську трагедію: