Зеленский поблагодарил Каллас за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также глава государства одобрительно отозвался о поездке главы правительства на Донбасс – в частности, на КПВВ "Станица Луганская" и "Счастье".

Ранее Донбасс и Крым являются Украиной, – премьер Эстонии посетила КПВВ на востоке

Важно, чтобы лидеры других стран видели Донбасс, – Зеленский

Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели своими глазами ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинской властью территории,

– отметил Зеленский.

Также глава государства упомянул о помощи Эстонии в реабилитации наших защитников и выделении пол миллиона евро на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.

Обратите внимание! Зеленский отметил готовность Эстонии присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Президент и премьер подписали совместное заявление / Фото Офиса Президента

Эстония обещает поддержку Украине

Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН,

– сообщила Каллас.

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Зеленский в разговоре с Каллас заверил, что цель Украины – обретение полноправного членства в ЕС. Премьер Эстонии и президент Украины подписали совместное заявление о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.