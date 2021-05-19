Зеленский поблагодарил Каллас за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также глава государства одобрительно отозвался о поездке главы правительства на Донбасс – в частности, на КПВВ "Станица Луганская" и "Счастье".
Ранее Донбасс и Крым являются Украиной, – премьер Эстонии посетила КПВВ на востоке
Важно, чтобы лидеры других стран видели Донбасс, – Зеленский
Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели своими глазами ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинской властью территории,
– отметил Зеленский.
Также глава государства упомянул о помощи Эстонии в реабилитации наших защитников и выделении пол миллиона евро на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.
Президент и премьер подписали совместное заявление / Фото Офиса Президента
Эстония обещает поддержку Украине
Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН,
– сообщила Каллас.
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Зеленский в разговоре с Каллас заверил, что цель Украины – обретение полноправного членства в ЕС. Премьер Эстонии и президент Украины подписали совместное заявление о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.