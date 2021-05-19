Зеленський подякував Каллас за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Також глава держави схвально відгукнувся щодо поїздки глави уряду на Донбас – зокрема, на КПВВ "Станиця Луганська" та "Щастя".
Раніше Донбас і Крим є Україною, – прем'єрка Естонії відвідала КПВВ на Сході
Важливо, щоб лідери інших країн бачили Донбас, – Зеленський
Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території,
– зазначив Зеленський.
Також глава держави згадав про допомогу Естонії у реабілітації наших захисників та виділення пів мільйона євро на гуманітарні цілі на Донеччині та Луганщині.
Президент та прем'єрка підписали спільну заяву / Фото Офісу Президента
Естонія обіцяє підтримку Україні
Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН,
– повідомила Каллас.
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Зеленський у розмові з Каллас запевнив, що мета України – набуття повноправного членства в ЄС. Прем'єрка Естонії та президент України підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці.