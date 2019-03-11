Президент Алжира вернулся в страну на фоне массовых протестов против него

После двух недель в швейцарской больнице, 10 марта президент Алжира, 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в страну.

Правительственный самолет с президентом на борту приземлился в военном аэропорту Буфарик к юго-западу от столицы, сообщила служба ALGERIA PRESS SERVICE.

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Что происходит в Алжире? Десятки тысяч граждан страны, которые не согласны с решением президента пятый раз претендовать на этот пост, протистують против него.

Протесты в стране продолжаются уже более двух недель. Наибольший размах они приобрели 1 марта. Тогда участие в акциях приняли несколько десятков тысяч человек, а вблизи президентского дворца в столице Алжира между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

В пятницу, 8 марта, в антиправительственной манифестации против действующего президента страны приняли участие 1 миллион человек. Выборы в стране запланированы на 18 апреля 2019 года.

Негласную поддержку протестующим выражают военные Алжира. Начальника Генштаба генерал Гаед Салах, выступая с обращением по телевидению заявив о единстве армии и народа. В то же время о самых протесты он не вспомнил.

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Что повлекло протесты? 3 марта Конституционный совет зарегистрировала Абдельазиз Бутефлика кандидатом на президентских выборах. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что в 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа, которая возобновила ограничение президентских полномочий двумя сроками по пять лет. Эта поправка делает продлении мандата Бутефлики неконституционным в принципе.

Добавим, что несколько лет назад президент страны Абдельазиз Бутефлика получил инсульт, и после этого передвигается в инвалидной коляске, ему трудно говорит и он крайне редко появляется на людях. Правит страной Бутефлика с 1999 года.