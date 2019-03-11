Президент Алжиру повернувся до країни на тлі масових протестів проти нього

Після двох тижнів у швейцарській лікарні, 10 березня президент Алжиру, 82-річний Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни.

Урядовий літак з президентом на борту, приземлився у військовому аеропорту Буфарік на південний захід від столиці, повідомила служба ALGERIA PRESS SERVICE.

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Що відбувається в Алжирі? Десятки тисяч громадян країни, які незгодні з рішенням президента на виборах у квітні вп’яте претендувати на посаду, протистують проти чинного президента.

Протести в країні тривають вже понад два тижні. Найбільшого розмаху вони набули 1 березня. Тоді участь в акціях взяли декілька десятків тисяч осіб, а поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

У п’ятницю, 8 березня, в антиурядовій маніфестації проти чинного президента країни взяли участь 1 мільйон людей. Вибори в країні заплановані на 18 квітня 2019 року.

Негласну підтримку протестувальникам висловлюють військові Алжиру. Начальника Генштабу Генерал Гаєд Салах, виступаючи зі зверненням по телебаченню, підтримав протестувальників, заявивши про єдність армії та народу. Водночас про самі протести він не згадав.

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Що спричинило протести? 3 березня Конституційна рада зареєструвала Абдельазіз Бутефліку кандидатом на президентських виборах. Тут варто звернути увагу на той факт, що у 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Додамо, що кілька років тому президент країни Абдельазіз Бутефліка зазнав інсульту, і після цього пересувається в інвалідній колясці, важко говорить та вкрай зрідка з'являється на людях. Править країною він з 1999 року.