Президент Армении распустил парламент страны: известна дата досрочных выборов

Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября распустил парламент страны. Глава Армении подписал соответствующий указ и назначил досрочные парламентские выборы на 9 декабря 2018 года.

Об этом говорится на сайте президента Армении.

Читайте также: Неожиданная отставка премьера Армении: что задумал политик

С учетом статьи 92 и 93 Конституции, а также согласно статьи 149 Конституции, Национальное собрание Армении распущено,

– говорится в официальном документе.

Так, досрочные парламентские выборы в стране состоятся еще в этом году, 9 декабря.

Отметим, что Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов.

24 октября на специальном заседании национального собрания Армении депутаты специально не выбрали единую кандидатуру Пашиняна на пост премьера для того, чтобы воплотить его план в жизнь. Ведь согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.

Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении.

Он стал главой правительства со второй попытки.



Впервые его пытались избрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов. 2 октября в Ереване устроили большой митинг у здания армянского парламента на призыв Пашиняна. Это произошло после того, как парламент одобрил изменения в закон "О регламенте национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.



После этого премьер Пашинян подписал указ об увольнении с занимаемых должностей министров от партий "АРФ Дашнакцутюн" и партии "Процветающая Армения".



Добавим также, что перед тем, как уйти с должности Пашинян договорился со всеми парламентскими силами о том, чтобы они не выдвигали своих кандидатов на пост премьера.